İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8464
  • EURO
    34,9892
  • ALTIN
    2208.36
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın stoper bölgesinde sakatlık alarmı! Son kurban Davinson Sanchez
Spor

Galatasaray'ın stoper bölgesinde sakatlık alarmı! Son kurban Davinson Sanchez

Galatasaray'da stoper bölgesindeki sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Sarı kırmızılıların bugünkü idmanında yer almayan Davinson Sanhez'in Rizespor ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

7 Mart 2024 Perşembe 19:24 - Güncelleme:
Galatasaray'ın stoper bölgesinde sakatlık alarmı! Son kurban Davinson Sanchez
ABONE OL

Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

SANCHEZ İDMANDA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Rizespor ile oynanacak maç öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Kolombiyalı stoperin, cuma günü oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

KAAN ANTRENMANA ÇIKTI

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Kaan Ayhan ise Rizespor maçından önce yapılan son idmanda yer aldı.

OKAN BURUK'UN PLANLARI

Galatasaray'da diğer stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da sakatlığı bulunuyor. Okan Buruk, bu nedenle Kaan Ayhan'a savunmanın merkezinde Victor Nelsson'la birlikte görev verebilir. Kaan'ın stopere geçmesi durumunda, sağ bekte Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta ise Tete görev yapacak.

Son idmana çıkan Kaan Ayhan'ın Rizespor karşılaşmasına yetişmemesi durumunda ise Berkan Kutlu, savunmada Nelsson'la birlikte forma giyebilir.

Galatasaray, Rizespor'u cuma günü sahasında ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.