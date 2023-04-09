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Spor

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından motivasyon mesajı!

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak kupadan elenmişti. Bunun ardından tüm odağını lige veren cimbom motivasyon kaybı yaşamak istemiyor.

Fanatik9 Nisan 2023 Pazar 11:19 - Güncelleme:
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından motivasyon mesajı!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybedilen Başakşehir maçında yaşanan hakem hatalarından şikayetçi olan Galatasaray'da, özellikle yabancı futbolcuların isyanının devam ettiği öğrenildi.

Başta Muslera ve Mertens gibi tecrübeli futbolcular takım toplantılarında, hakem hatalarından dert yanarken, "Sezon başından bu yana hep aynı haksızlıkları yaşadık. Bundan sonra da bizimle uğraşmaktan vazgeçmeyecekler. Ancak biz en zor dönemde her şeye rağmen nasıl rekor seriyi yaptıysak, kalan maçlarda da aynısını yaparız" dedikleri öğrenildi.

YÖNETİMDEN RİVA ÇIKARMASI

Bu arada Galatasaray Yönetimi'nin, kulübün haklarını savunmak üzere Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu binasına çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un TFF ile yapılacak görüşmede hazır bulunacağı ifade ediliyor.

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