Galatasaray'ın yeni file bekçisi Günay Güvenç, Gaziantep FK'ye veda etti

Hareketli bir transfer sezonu geçiren Galatasaray'da bir transfer daha bitme noktasına geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün 7. transferi Günay Güvenç oldu. Galatasaray'la anlaşan ve sağlık kontrolünden geçen Günay, önceki gün Gaziantep FK'daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve kamptan ayrıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki deneyimli kaleci için Gaziantep FK'ya 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray transfer döneminde şimdiye kadar; Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile sözleşme imzalamıştı.

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?

Gaziantep FK'de forma giyen Gunay Guvenc, 25 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi. 187 cm boyunda ve 77 kilo olan Gunay Guvenc, Sağ ayağını kullanıyor. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Gunay Guvenc, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Gunay Guvenc, bu sezon 2 asist ile oynadı. Günay Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması da giydi.