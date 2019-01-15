Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, İstanbul'a geldi
Galatasaray’ın yeni transferi Marcao, İstanbul’a geldi.
Galatasaray’ın yeni transferi Brezilyalı stoper Marcao, İstanbul’a geldi.
22 yaşındaki oyuncuyu az sayıda Galatasaray taraftarı karşıladı.
Sağlık kontrolünden geçecek Marcao, kısa süre içinde resmi imzayı atacak.
Brezilya’nın Atletico Paranaense takımında yetişen Marcao, son 2 sezondur Portekiz Ligi’nde top koşturuyordu. Geçen sezon Rio Ave’de oynayan defans oyuncusu bu sezon ise Chaves forması giydi.
İki gün önce Chaves ile son maçına çıkan Marcao, Portekiz ekibinde toplam 24 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.
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