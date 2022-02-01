Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

1 Şubat 2022 Salı 18:30 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 19:12

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.



36 yaşındaki golcü oyuncu, 18:00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Gomis yola çıktığını duyurarak, "Benim için değerli olan insanların yanında olmak ve bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul'a geliyorum." demişti.

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Gomis'in ilk açıklaması:

Çok mutluyum. Bir gün inşallah geri döneceğim demiştim ve bugün benim için özel bir gün. Çok gururluyum çünkü Galatasaray için oynamak özel bir his. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz.