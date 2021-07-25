İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2021 Pazar / 15 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau: ''Hagi ve Popescu'yu mahcup etmeyeceğim''
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau: ''Hagi ve Popescu'yu mahcup etmeyeceğim''

Galatasaray'a 5 yıllık imza atan Alexandru Cicaldau, 'Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim.' dedi.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 14:08 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:08
ABONE OL

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan 6,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Cicacaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.