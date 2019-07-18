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Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

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Fildişili yıldız, sağlık kontrolleri sonrasında Galatasaray kulüp binasına giderek sözleşmeyi imzalayacak ve ardından Türk Telekom Stadyumu'nu gezecek. Seri, İstanbul'daki işleri bittikten sonra ülkesine dönecek ve ardından Galatasaray'ın Avusturya'daki kampına katılacak.
 
JEAN MICHAEL SERI'NİN MALİYETİ
 
Galatasaray, Jean Michael Seri'den sonra Fulham Kulübü ile de el sıkıştı. Ryan Babel ve Didier Drogba'nın da olumlu telkinleri ile birlikte Galatasaray'a "Evet" diyen Fildişi Sahilli yıldızın transferi artık imzaya kaldı. Sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı. Seri'nin perşembe sabahı saat 09:30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
 
Jean Michael Seri ile 2.5 milyon Euro'ya anlaşan Galatasaray Kulübü, Fulham'a yaptığı teklifi de arttırdı. Sarı kırmızılılar 1 yıllık kiralama adına Fulham'a yaptığı teklifi 1.5 milyon eurodan 1.7 milyon Euro'ya yükseltti. Seri'nin Galatasaray'da forma giymek istemesi ve 'bu transferi bitirin' şeklinde kulübüne mesajı etkili oldu.

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