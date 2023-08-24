Galatasray'da gecenin yıldızı Yunus Akgün!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, dün akşam deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken Aslan, karşılaşmada 3-2 galip gelmesini bildi. Norveç'in Molde şehrindeki Aker Stadı'nda oynanan maçta Cim Bom, henüz 8. dakikada Martin Ellingsen'in golüyle oyunda 1-0 geriye düştü. Ancak sonrasında Yunus Akgün ve Mauro Icardi şov başladı... Takımdan ayrılacağı iddia edilen ancak teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla dün Molde karşısındaki mücadeleye ilk 11'de başlayan Yunus, ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

YUNUS AKGÜN FIRTINASI!

Maçta 24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus, rakiplerinden sıyrılmak istedi fakat Ola Brynhildsen'in yaptığı hareket sonrası yerde kaldı ve takımına tehlikeli yerden serbest vuruş kazandırdı. Sonrasında topun başına gelen Sergio Oliveira, golü attı. 29. dakikada yine sahnede Yunus vardı...

MUHTEŞEM GOL!

29. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içine attığı harika pasa gelişine çok sert vuran Icardi, kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. İkili, büyük sevinç yaşarken Icardi'nin muhteşem golü büyük beğeni kazandı.