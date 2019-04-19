'Garry geri mi dönüyor? Nasıl olacak o iş?'

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Devre arası transfer döneminde 10 milyon dolar karşılığında Al-Ittıhad takımının yolunu tutan Garry Rodrigues hakkında ‘Galatasaray’a geri dönecek’ iddiası ortaya atılmıştı. Arabistan’da mutsuz olduğu belirtilen Rodrigues’in yeniden sarı kırmızılı formayı giymek istediği belirtilirken, Al-Ittıhad’da 8 maçta sadece 1 gol atan yetenekli futbolcunun istediği ortamı bulamadığı için gerçek potansiyelini yansıtamadığı vurgulandı.

Galatasaray’a dönmek için gün sayıyor haberleri yapılan Garry Rodriuges hakkında menajeri çok önemli acıkmalarda bulundu. Yeşil Burunduli oyuncunun böyle bir fantezi yapmayacağına dikkat çeken menajer, Garry’nin yeniden Galatasaray forması giymesinin imkansız olduğunu belirtti.

İşte Garry Rodrigues hakkında yapılan açıklamalar…

Garry orada şu anda kemiksiz 5,5 milyon Euro kazanıyor, zaten oraya giderken parayı seçtim demişti. Suudi Arabistan’daki şartları biliyordu, Al-Ittıhad da ona 10 milyon dolar ödeyip aldı, bu şartlarda Garry nasıl geri dönecek? Bence imkansız. Bu transferin olması için Arapların oyuncudan vazgeçmesi gerek, öyle bir durum ortaya çıktığında acaba Garry yıllık maaşından 3-3,5 milyon euro’ya çizik atacak mı? Garry Rodrigues dönüşü bana göre çok zor.