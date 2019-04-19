12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7975
  • 6,5273
  • 237.778
  • 96.960
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Garry geri mi dönüyor? Nasıl olacak o iş?'

Dün Galatasaray'a geri dönecek haberleri yapılan Garry Rodrigues'te gerçekler ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminde 10 milyon dolar karşılığında Al-Ittıhad takımının yolunu tutan Garry Rodrigues hakkında ‘Galatasaray’a geri dönecek’ iddiası ortaya atılmıştı. Arabistan’da mutsuz olduğu belirtilen Rodrigues’in yeniden sarı kırmızılı formayı giymek istediği belirtilirken, Al-Ittıhad’da 8 maçta sadece 1 gol atan yetenekli futbolcunun istediği ortamı bulamadığı için gerçek potansiyelini yansıtamadığı vurgulandı.

Galatasaray’a dönmek için gün sayıyor haberleri yapılan Garry Rodriuges hakkında menajeri çok önemli acıkmalarda bulundu. Yeşil Burunduli oyuncunun böyle bir fantezi yapmayacağına dikkat çeken menajer, Garry’nin yeniden Galatasaray forması giymesinin imkansız olduğunu belirtti.

İşte Garry Rodrigues hakkında yapılan açıklamalar…

Garry orada şu anda kemiksiz 5,5 milyon Euro kazanıyor, zaten oraya giderken parayı seçtim demişti. Suudi Arabistan’daki şartları biliyordu, Al-Ittıhad da ona 10 milyon dolar ödeyip aldı, bu şartlarda Garry nasıl geri dönecek? Bence imkansız. Bu transferin olması için Arapların oyuncudan vazgeçmesi gerek, öyle bir durum ortaya çıktığında acaba Garry yıllık maaşından 3-3,5 milyon euro’ya çizik atacak mı? Garry Rodrigues dönüşü bana göre çok zor.

İmamoğlu mitingi sonrası provokatör bir grup, TÜRGEV´in yurduna saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türkiye kilit partner'

'Türkiye kilit partner'

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 mesajı

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 mesajı

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

Türk deniz piyadelerini 'suda yürütecek' ZAHA yüzünü gösteriyor

Türk deniz piyadelerini 'suda yürütecek' ZAHA yüzünü gösteriyor

Murat Çiçek'ten CHP'li İmamoğlu'na: Bu yaptığın suçtur

Murat Çiçek'ten CHP'li İmamoğlu'na: Bu yaptığın suçtur

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

Tarihi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Tarihi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Diriliş Ertuğrul'da yeni bir ayrılık daha! Ünlü isim diziye veda etti

Diriliş Ertuğrul'da yeni bir ayrılık daha! Ünlü isim diziye veda etti

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

7 ilde 'yasa dışı ilaç' operasyonu! Aralarında doktor ve eczacılar da var

7 ilde 'yasa dışı ilaç' operasyonu! Aralarında doktor ve eczacılar da var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA