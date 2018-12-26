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Garry Rodrigues bonservis bedelini açıkladı! 15 milyon euro

Tatil için ülkesi Hollanda'ya giden Rodrigues burada verdiği röportajda fiyatını açıkladı.

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İşte o ifadeler: İstanbul'a gidince G.Saray'ın Türkiye'deki en iyi kulüp olduğunu hemen hissettim. Yüzlerce taraftar adımı bağırıyordu. Gazeteler ilk geldiğimde tanınmamış bir oyuncu olduğumu yazdı, şimdi en iyi transferlerden biri olduğum yazılıyor. 3 milyon Euro'ya geldim ama artık beni almak isteyen kulüp en az 15 milyon Euro ödemek zorunda.

(Sabah)

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