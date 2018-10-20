Garry Rodrigues'in sezon sonunda Valencia'ya transfer olacağı öne sürüldü

Javi Mata, "Garry Rodrigues'i Villarreal izliyor diyemem, çünkü başka pozisyonlarda transfer için oyuncu bakıyorlar. Villarreal'in o pozisyonda transfere ihtiyacı yok. Valencia sezon sonu Rus yıldızı Denis Cheryshev'i Villarreal'e verebilir ve Garry Rodrigues'le ilgilenebilir" dedi.

Mata, Enes Ünal hakkında da "Şu an çok iyi oynuyor ve onun gelişiminden memnunlar. Real Valladolid'de ortaya koyduğu performanslar, aldığı süreler gayet iyi. Böyle giderse tekrar Villarreal'e geri dönecektir" açıklamasında bulundu.

(Radyospor)