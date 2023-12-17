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Spor

Gary Neville: Liverpool berbattı

Manchester United'ın efsane isimleri arasında yer alan Gary Neville, Liverpool maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim, Liverpool'un ortalamanın altında bir oyun oynadığını dile getirdi.

17 Aralık 2023 Pazar 22:35 - Güncelleme:
Gary Neville: Liverpool berbattı
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Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, Liverpool ile Manchester United arasında oynanan ve 0-0 biten karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bu sonuçla birlikte Erik ten Hag'ın rahat nefes alacağını söyleyen Gary Neville, "Bu sonuçla birlikte Erik ten Hag rahat bir nefes alacak çünkü Bournemouth'a karşı yaşananlar ve Bayern Münih'e karşı beceriksiz bir performansla Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte korkunç bir hafta geçirmişti." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın deplasmanda Liverpool'u yenemeyeceklerini ancak aksini gördüklerini söyleyen Gary Neville, "Ben de dahil olmak üzere Manchester United'ın buradan puanla ayrılacağını düşünen bir tane taraftar yoktu. Liverpool bu maçta ortalamanın oldukça altında, zayıftı. Forvet hattı tek kelimeyle berbattı." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Biraz mücadele gösterdikleri için aferin onlara. Burada bir puan almak ve gol yememek beklenmedik bir sonuçtu."

  • Gary Neville
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