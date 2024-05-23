İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2119
  • EURO
    35,0118
  • ALTIN
    2463.09
  • BIST100
    10899.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gasperini: İnanılmaz gururluyuz

UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupaya uzanan Atalanta'nın efsane teknik direktörü Gian Piero Gasperini maç sonrası açıklamalarda bulundu.

23 Mayıs 2024 Perşembe 01:11 - Güncelleme:
Gasperini: İnanılmaz gururluyuz
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup eden ve tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanan Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi tarihinde bu kupayı en yaşlı teknik direktör sıfatıyla kazanan Gasperini çok gururlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Neyi kazandığımız değil nasıl kazandığımız önemli. Premier Lig'in zirvesindeyken Liverpool'u eledik, Portekiz şampiyonu Sporting'i eledik ve şimdi de Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'i eledik. İnanılmaz gururluyuz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.