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Gassama'nın Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansı Göztepe'de büyük sevinç yarattı

Süper Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Göztepe, sağ bek oyuncusu Lamine Gassama'nın Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansıyla büyük mutluluk yaşadı.

  • DHA
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Senegal formasıyla final oynama şansı yakalayan 29 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en değerli on birine seçildi. Kupada 5 karşılaşmaya çıkıp 470 dakika sahada kalan Gassama, 2 asist yaptı. Cezayir'le oynanan final müsabakasında da 90 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, Göztepe'deki değerine değer kattı. Tüm dikkatleri üzerine çeken Gassama'nın Avrupa kulüplerinin gözdesi olduğu da öğrenildi.
 
AVRUPA'NIN TAKİBİNDE
 
Sarı-kırmızılı kulübe tekliflerin gelmeye başladığı ancak 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gassama'yı yönetimin bu sezon satmayı düşünmediği vurgulandı. Fransa'nın Lyon takımında kariyerine başlayan deneyimli futbolcu, Lorient'te oynadıktan sonra 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibinde 2 sezon istikrarlı şekilde forma giyen Gassama, geçen sezonun başında bedelsiz olarak Göztepe'ye geldi. Göz-Göz'de ilk senesinde 28 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası sınavına çıkan Gassama, başarılı bir grafik ortaya koydu. 

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