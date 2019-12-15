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Gaziantep 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor'u ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 15. hafta maçları büyük heyecana sahne olurken, günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Gaziantep FK, evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 4 maçlık kazanamama serisini bozmuş oldu.
 
Gaziantep ile Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve hakem Özgür Yankaya'nın yönettiği maçı Gaziantep 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 67. dakikada Güray Vural, 72. ve 90+3'te Kayode attı.

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