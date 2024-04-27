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Spor

Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK yarın deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 16. sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'dan 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

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