Gaziantep FK evinde farklı turladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında sahasında 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'i konuk etti.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 4-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Abdulkadir Parmak, 78 ve 85. dakikalarda Joao Figueiredo ve 83. dakikada Alexander Merkel attı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupada 4. tura yükseldi. Sarıyer, organizasyona veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde Papy'nin savunmadan seken röveşatasını tamamlayan Figueiredo'nun vuruşunu savunma çizgiden kornere çeldi.

28. dakikada Ömürcan'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortaya Mirza gelişine vurdu, top savunmadan sekerek kornere gitti.

32. dakikada Figueiredo'nun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Abdulkadir Parmak, ceza yayının hemen gerisinden yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-0

36. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metin Emre'nin plase vuruşu kaleci Mustafa Bozan'da kaldı.

38. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Figueiredo'nun sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Ramazan kurtardı.

45. dakikada Sarıyer'in paslaşarak kullandığı kornerde topa gelişene vuran Ramazan Çevik'in şutunda kaleci Mustafa gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada ceza sahasına girmeden sol çaprazdan Mirza Cihan'ın sert şutunu kaleci Ümitcan güçlükle kontrol etti.

53. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun dokunuşu yandan az farkla auta çıktı.

59. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abdulkerim Çakar'ın sert şutunu Sarıyer kalecisi Ümitcan güçlükle kornere çeldi.

77. dakikada Maxim'in savunma arkasına attığı ara pası tek dokunuşla ağlara gönderen Figueiredo farkı ikiye çıkardı. 2-0

83. dakikada Maxim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Merkel, yerden düzgün bir vuruşu topu filelere gönderdi. 3-0

85. dakikada bir kez daha Maxim'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Figueiredo'nun şutu ağlarla buluştu. 4-0

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Cihan Aydın xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Sabri Öğe xx

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak xxx, Ömürcan Artan xxx, Papy Djilobodji xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Matej Hanousek xxx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 81 x), Abdulkadir Parmak xxx (Stankovski dk. 78 x), Alexander Merkel xxx, Onurhan Babuşcu xx (Maxim dk. 57 xxx) Mirza Cihan xx (Abdulkerim Çakar dk. 57 xx), Valmir Veliu xx (Angelo Sagal dk. 57 xx), Joao Figueiredo xxx

SARIYER: Hacı Ramazan Özkanlı x (Ümitcan Yıldız dk. 46 x) Gökhan Yılmaz, Sezer Yıldırım x, Bora Çuha x, Erkan Bükülmez x (Taha Dönmez dk. 46 x), Savaş Yılmaz x, Metin Emre Karal x (Serhat Ahmetoğlu dk. 88 ?), Abdulkadir Özdemir x, Barış Memiş x (Atalay Babacan dk. 67 x), Eren Aydın x, Ramazan Çevik x

GOLLER: Abdulkadir Parmak (dk. 32), Joao Figueiredo (dk. 77 ve 85), Merkel (dk. 83) (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Valmir Veliu, Onurhan Babuşcu (Gaziantep FK)