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Spor

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'i'n 20. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının biletleri satışta
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Trendyol Süper Lig'i'n 20. haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 700 TL ile bin 400 TL arasında değişirken, misafir takım biletleri ise 900 TL'den satışa sunuldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 700 TL ile bin 400 TL arasında değişirken, konuk Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan misafir tribün bilet fiyatları ise 900 TL'den satışa sunuldu.

Taraftarların Passolig kartlarına internet adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği öğrenildi.

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