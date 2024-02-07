İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6009
  • EURO
    32,9864
  • ALTIN
    2001.84
  • BIST100
    8921.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
Spor

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

IHA7 Şubat 2024 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe bugün saat 20.45'te Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

VAR KADROSU BELLİ OLDU

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR'da da Emre Malok görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.