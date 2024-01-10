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Spor

Gaziantep FK: Fenerbahçe'den puan alacağız

Gaziantep FK'de yardımcı antrenör Gabriel Margarit, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Hatayspor maçı sonrası konuştu. Margarit, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum.' yorumunu yaptı.

10 Ocak 2024 Çarşamba 21:08 - Güncelleme:
Gaziantep FK: Fenerbahçe'den puan alacağız
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Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 0-0 biten Hatayspor maçının ardından oyuncularının verdiği mücadeleyle puanı hak ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için gerçekten önemli 1 puandı. Aslında defansif olarak çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ofansif olarak da 2-3 pozisyona girdik fakat bunları değerlendiremedik. Gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı zorlu maç bizi bekliyor. Teknik direktörümüz Marius Sumudica, hafta boyunca hastaydı, bugün bizimle olamadı. Fenerbahçe maçında kulübede olacaktır. Onun gelmesiyle Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum."

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