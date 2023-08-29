Gaziantep FK - Galatasaray maçı biletleri satışta

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'de oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 385 ile bin 200 TL arasında değişirken, konuk Galatasaray taraftarlarına ayrılan misafir tribün bilet fiyatları ise 500 TL'den satışa sunuldu.

Taraftarların Passolig kartlarına internet adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği öğrenildi.