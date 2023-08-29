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Spor

Gaziantep FK - Galatasaray maçı biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 385 TL ile bin 200 TL arasında değişirken, misafir takım biletleri ise 500 TL'den satışa sunuldu.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 11:09 - Güncelleme:
Gaziantep FK - Galatasaray maçı biletleri satışta
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'de oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 385 ile bin 200 TL arasında değişirken, konuk Galatasaray taraftarlarına ayrılan misafir tribün bilet fiyatları ise 500 TL'den satışa sunuldu.

Taraftarların Passolig kartlarına internet adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği öğrenildi.

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