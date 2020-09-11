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Spor

Gaziantep FK, Galatasaray maçında tam kadro

Süper Lig'de yeni sezonu Galatasaray deplasmanında açacak olan Gaziantep FK'da eksik oyuncu bulunmuyor.

AA11 Eylül 2020 Cuma 12:04 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 12:04
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig'i 8. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, Galatasaray ile yaptığı ilk maçı 2-0 kaybetmiş, ikinci yarıdaki karşılaşmada da 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray karşısında kazanarak sezona galibiyetle başlamayı hedefleyen kırmızı-siyahlılar, kadrosuna önemli isimleri katarak güç kazandı.

Kadrosunu kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj ve Andre Felipe ile güçlendiren Gaziantep temsilcisi, kiralık oynayan Alexandru Maxim, Furkan Soyalp ve Muhammet Demir'i de takımda tutmayı başardı. Gaziantep FK, geçen yılki kadrosundan sadece Kayode'yi kaybetti.

Eksik oyuncusu bulunmayan Gaziantep FK'de, geçen sezonu sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı geçiren Aziz Tetteh'in durumunun da iyi olduğu, teknik direktör Marius Sumudica'nın görev vermesi halinde oynayabileceği bildirildi.

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