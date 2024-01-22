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Spor

Gaziantep FK, genç kaleci Halil Bağcı'yı kadrosuna kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak HJK Helsinki forması giyen genç file bekçisi Halil Bağcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
Gaziantep FK, genç kaleci Halil Bağcı'yı kadrosuna kattı
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Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep FK, genç kaleci Halil Bağcı'yı kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, son olarak HJK Helsinki forması giyen Gaziantep doğumlu Halil Bağcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak HJK Helsinki forması giyen genç file bekçisi Halil Bağcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Halil Bağcı, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Halil Bağcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. 4 Nisan 2003 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Halil, Ankaragücü alt yapısında futbola başladı. 2022 yılında HJK Helsinki'ye transfer olan genç kaleci, daha sonra ise 2023 yılında SalPa takımında kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde 30 resmi müsabakaya çıkan genç file bekçisi, 12 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. 1.97 cm boyundaki genç file bekçisi, önümüzdeki 2.5 sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" denildi.

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