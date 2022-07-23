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Spor

Gaziantep FK, hazırlık maçında Eyüpspor'a yenildi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık karşılaşmasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Gaziantep FK ile Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor, tesisin antrenman sahasında oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısında her iki ekibin de atakları sonuç vermedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında daha istekli bir oyun sergileyen Eyüpspor'da forvet oyuncusu Ezeh, 71. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında her iki takım karşılıklı ataklar geliştirse de golle sonuçlanmadı ve Eyüpspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tesiste bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ile teknik heyetleri de karşılaşmayı izledi.

Gaziantep FK'nin, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamlayarak bu akşam kentten ayrılacağı öğrenildi.

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