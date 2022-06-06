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Spor

Gaziantep FK, Joao Figueiredo ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Joao Figueiredo'nun bonservisini alarak 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, geçen sezon kiralık gelen Joao Figueiredo ile 2025 yılı sonuna kadar anlaştığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takım Figueiredo'nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Figueiredo'nun geçtiğimiz sezon 10 gol ve 7 asistlik performansla takıma önemli katkı sağladığı belirtilen açıklamada, "Brezilyalı futbolcumuz, 2025 yılının sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecek. Figueiredo'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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