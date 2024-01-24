İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1675
  • EURO
    33,0053
  • ALTIN
    1956.47
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK-Konyaspor mücadelesinde kazanan çıkmadı
Spor

Gaziantep FK-Konyaspor mücadelesinde kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Gaziantep FK ve Konyaspor, maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

24 Ocak 2024 Çarşamba 19:13 - Güncelleme:
Gaziantep FK-Konyaspor mücadelesinde kazanan çıkmadı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK evinde konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK'nın golünü 31. dakikada Metehan Mert (KK), Konyaspor'un golünü 42. dakikada Marlos Moreno kaydetti.

İKİ İSİM GALATASARAY MAÇINDA YOK

Ev sahibi Gaziantep FK'da sarı kart gören Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK bu beraberlikle puanını 23'e yükseltirken, Konyaspor da 21 puana çıktı.

Gaziantep FK bir sonraki karşılaşmasında Galatasaray deplasmanına giderken, Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.