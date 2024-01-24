Gaziantep FK-Konyaspor mücadelesinde kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK evinde konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Gaziantep FK'nın golünü 31. dakikada Metehan Mert (KK), Konyaspor'un golünü 42. dakikada Marlos Moreno kaydetti.
İKİ İSİM GALATASARAY MAÇINDA YOK
Ev sahibi Gaziantep FK'da sarı kart gören Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Gaziantep FK bu beraberlikle puanını 23'e yükseltirken, Konyaspor da 21 puana çıktı.
Gaziantep FK bir sonraki karşılaşmasında Galatasaray deplasmanına giderken, Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.