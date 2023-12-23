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Spor

Gaziantep FK, kötü gidişata 'dur' dedi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e karşı 3-0 galip geldi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Gaziantep FK, kötü gidişata 'dur' dedi!
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Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Gaziantep FK 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Denis Draguş, 49. dakikada Max Gradel ve 87. dakikada Nicolas N'Koulou kaydetti.

DRAGUS'UN ETKİLİ OYUNU

Konuk ekipte Denis Draguş, 1 gol ve 1 asistle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Sakatlanan tecrübeli oyuncu, 75. dakikada yerini Riascos'a bıraktı.

Karagümrük'te Sofiane Feghouli, 90+1. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

ŞOTA ÇARE OLAMADI

Sumudica'nın öğrencileri ligde 4 maç sonra galip gelmeyi başardı. Fatih Karagümrük ise Şota ile çıktığı 2 maçı da kazanamadı.

Alınan bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 19'a çıkardı. Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Samsunspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Pendikspor'u ağırlayacak.

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