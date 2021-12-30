Gaziantep FK penaltılarla turladı

30 Aralık 2021 Perşembe 21:41 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 21:41

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Gazianteo FK, sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarıyla 6-5 kazandı.

Gaziantep'in golünü, 58. dakikada Mirza Cihan kaydederken, Bursapor'un golünü 61. dakikada Burak Altıparmak attı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan El Messaoudi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Orta sahada topla buluşan Maxim, pasını Mirza Cihan'a verdi. Ceza sahası içerisinde vuruşunu yapan Mirza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

61. dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topa Burak Altıparmak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.

PENALTI ATIŞLARI



Gaziantep FK'de penaltıları Maxim, Kitsiou, Yusuf Türk, Mirza Cihan ve Doğan Erdoğan kullandı. Bursaspor'da ise penaltılarda topun başına İsmail Yüksek, Kerem Şen, Luka Capan, Tuğbey Akgün ve Batuhan Kör geçti.

Ev sahibi ekip 5 penaltıyı da gole çevirirken, Bursaspor ilk 4 penaltısında topu filelerle buluşturdu. Konuk ekibin Batuhan Kör'le kullandığı son penaltıda kaleci Mustafa Burak Bozan gole izin vermedi.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Gaziantep FK adını son 16 turuna yazdırırken, Bursaspor ise kupaya veda etti.

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Samet Çiçek

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan, Tosca, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 108 Yusuf Türk), Ertuğrul Ersoy (Dk. 98 Olkowski), Oğuz Ceylan, El Messaoudi (Dk. 55 Kitsiou), Figueiredo (Dk. 95 Dicko), Maxim, Caulker, Merkel (Dk. 55 Doğan Erdoğan), Enver Cenk Şahin (Dk. 55 Mirza Cihan)

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Alaskarov (Dk. 66 Acolatse), Batuhan Kör, Hasan Ayaroğlu (Dk. 90 Ofosu), Taha Altıkardeş, Kubilay Sönmez (Dk. 106 Tuğbey Akgün), Capan, Burak Altıparmak (Dk. 78 Kerem Şen), Uğur Kaan Yıldız, İsmail Yüksek

GOLLER: Dk. 56 Mirza Cihan (Gaziantep FK), Dk. 61 Burak Altıparmak (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 77 Mirza Cihan (Gaziantep FK), Dk. 87 Kubilay Sönmez, Dk. 105 Taha Altıkardeş, Dk. 113 Tuğbey Akgün (Bursaspor)