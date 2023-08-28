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Spor

Gaziantep FK, Rıza Çalımbay iddialarını yalanladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve getirileceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Rıza Çalımbay iddialarını yalanladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulübün internet sitesinden "kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Rıza Çalımbay Gaziantep'e' başlığıyla verilen içerikler tamamen hayal ürünüdür. Kulübümüzün, teknik direktörümüz Erdal Güneş'e olan güveninin sonsuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor, taraftarlarımızın ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda, bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz."

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