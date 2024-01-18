İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1449
  • EURO
    32,8295
  • ALTIN
    1948.55
  • BIST100
    8079.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazırlandı
Spor

Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazırlandı

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazırlandı
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda konuk olacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilen antrenmanda, Bodrumspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla birlikte Sivasspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.