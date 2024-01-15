Gaziantep FK, yeni transferini açıkladı!

Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası döneminin ilk transferini yaptı. Gaziantep ekibi, MLS ligi takımlarından Portland forması giyen orta saha oyuncusu Bryan Acosta'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak MLS Ligi takımlarından Portland forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Bryan Acosta ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Bryan Acosta, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Bryan Acosta'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.