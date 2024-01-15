İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0983
  • EURO
    32,9792
  • ALTIN
    1986.29
  • BIST100
    8044.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, yeni transferini açıkladı!
Spor

Gaziantep FK, yeni transferini açıkladı!

Gaziantep Futbol Kulübü, MLS ligi takımlarından Portland forması giyen orta saha oyuncusu Bryan Acosta'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

IHA15 Ocak 2024 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
Gaziantep FK, yeni transferini açıkladı!
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası döneminin ilk transferini yaptı. Gaziantep ekibi, MLS ligi takımlarından Portland forması giyen orta saha oyuncusu Bryan Acosta'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak MLS Ligi takımlarından Portland forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Bryan Acosta ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Bryan Acosta, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Bryan Acosta'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.