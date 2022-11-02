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Spor

Gaziantep FK'da Abdulkadir Parmak'a özel program

Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da, tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 14:18 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Abdulkadir Parmak'a özel program
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Top kapma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde oyuncular, gruplar halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlıl takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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