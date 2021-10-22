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Spor

Gaziantep FK'da Giresunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 20:22 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 20:22
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında yarın evinde GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK-GZT Giresunspor maçı, Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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