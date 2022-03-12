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Spor

Gaziantep FK'da Giresunspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 18:23 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:23
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

İdmana, sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve Giresun'a hareket edecek.

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