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Spor

Gaziantep FK'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA1 Mart 2022 Salı 18:33 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 18:33
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Mart Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladı. İdman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Kitsiou, Mendyl, İbrahim Pehlivan, Stankovski ve Muhammet Demir katılmadı.

Antrenmanı Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya gidecek.

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