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Spor

Gaziantep FK'da Lazar Markovic ve Erten Ersu mesaiye başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da, yeni transferler Lazar Markovic ve Erten Ersu da takımla çalışmalara başladı.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Yeni transferler Lazar Markovic ve Erten Ersu da takımla çalışmalara başladı.

Gaziantep FK, yarın Bolu'da sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor ile hazırlık maçı oynayacak.

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