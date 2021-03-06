06 Mart 2021 Cumartesi 18:35 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:35

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftada Gaziantep, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. Bu maç öncesinde takımın teknik direktörü Sa Pinto, açıklamalarda bulundu.

İşte Sa Pinto'nun açıklamaları:

Beşiktaş maçları benim için çok özel olmuştur. Büyük takım, büyük kulüp. Şu an ligin en iyi takımı...

Şu an Süper Lig, o zaman Avrupa Ligi'ydi. Beşiktaş'a karşı oynamak heyecan verici... Braga ile Beşiktaş'a karşı iyi sonuç almıştık. Umarım bugün de öyle olur.

Geçen hafta iyi bir galibiyet almıştık o yüzden bu haftada kazanmak istiyoruz. Beşiktaş kazanmayı daha çok istiyor. Biz de kazanabileceğimize inanıyoruz.