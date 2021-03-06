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Spor

Gaziantep FK'da Sa Pinto'dan Beşiktaş'a övgü dolu sözler

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkmaya hazırlanan Gaziantep FK'da, teknik direktör Sa Pinto, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

06 Mart 2021 Cumartesi 18:35 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:35
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftada Gaziantep, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. Bu maç öncesinde takımın teknik direktörü Sa Pinto, açıklamalarda bulundu.

İşte Sa Pinto'nun açıklamaları:

Beşiktaş maçları benim için çok özel olmuştur. Büyük takım, büyük kulüp. Şu an ligin en iyi takımı...

Şu an Süper Lig, o zaman Avrupa Ligi'ydi. Beşiktaş'a karşı oynamak heyecan verici... Braga ile Beşiktaş'a karşı iyi sonuç almıştık. Umarım bugün de öyle olur.

Geçen hafta iyi bir galibiyet almıştık o yüzden bu haftada kazanmak istiyoruz. Beşiktaş kazanmayı daha çok istiyor. Biz de kazanabileceğimize inanıyoruz.

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