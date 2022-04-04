Gaziantep FK'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ligde son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı yenilenme çalışmaları gerçekleştirdiği idmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.