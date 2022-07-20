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Spor

Gaziantep FK'dan kaleye transfer

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki deneyimli kaleci Erten Ersu'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

IHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
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Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli kaleci Erten Ersu'yu kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, son olarak Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Konyaspor forması giyen deneyimli kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Erten'e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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