Gaziantep FK'dan transfer atağı

Rams Başakşehir'e 2021 yılında transfer olan ve sezon başında 1 yıl daha sözleşme uzatan Okaka'nın İstanbul temsilcisi ile sözleşmesi 1 yıl kaldı. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

FOTE KOITA GÜNDEME GELDİ



Gaziantep FK, Trabzonspor'da kadroya alınmayan Fode Koita'yı transfer listesine ekledi. Kırmızı Siyahlılar, 32 yaşındaki Gineli golcüyü kadrosuna katmak için Bordo-Mavili ekiple görüşme yapması bekleniliyor.

TRABZONSPOR İZİN VERECEK



Gelecek sezonunda kadro planlamasında yer almayan Fode Koita'nın Bordo-Mavili ekipten ayrılması bekleniliyor. Tecrübeli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Fırtına, transferine izin verecek.

FODE KOITA KİMDİR?



Fode Koita 21 Ekim 1990 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gine, Fransa uyrukludur. Gerçek adı da Bengali-Fodé Koita şeklindedir.