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Spor

Gaziantep FK'de Brayan Riascos ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Kolombiyalı oyuncu Brayan Riascos ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA16 Ocak 2024 Salı 15:36 - Güncelleme:
Gaziantep FK'de Brayan Riascos ile yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, 29 yaşındaki Kolombiyalı forvet Brayan Riascos ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Brayan Riascos ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Brayan Riascos'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kolombiyalı futbolcu, sezon başında Ukrayna takımlarından Metalist Kharkiv'den kiralanmıştı.

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