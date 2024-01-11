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Spor

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe mesaisi başladı

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin Fenerbahçe mesaisi başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakikada sürdü.

Atakaş Hatayspor maçındaki futbolcuların özel program eşliğinde çalıştığı antrenmanda, diğer futbolcular ise ısınma, şut çalışmaları ve çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

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