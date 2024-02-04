İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Spor

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Son oynanan Kayserispor maçında da 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 10:36 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de son galibiyetini 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek alan Gaziantep temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik aldı, 2 mağlubiyet yaşadı.

Dün sahasında Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Gaziantep FK, topladığı 24 puanla düşme hattında bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 27 kez havalandırırken kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.