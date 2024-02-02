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Spor

Gaziantep FK'nin rakibi Kayserispor

Gaziantep FK, Trendypol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

AA2 Şubat 2024 Cuma 10:21 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin rakibi Kayserispor
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde 23 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 26 gol attı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

Topladığı 23 puanla küme düşme hattında bulunan kırmızı-siyahlılar, Kayserispor'u yenip üst sıralara yükselmenin planlarını yapıyor.

- Gaziantep FK'de 4 oyuncu yok

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımında bulunan Gradel ile sarı kart cezalısı Jevtovic bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.

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