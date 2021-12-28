Gaziantep FK'nin transfer hedefi belli oldu

AA 28 Aralık 2021 Salı 15:06 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 15:06

Akınal, yazılı açıklamasında, takımın oynadığı son dört maçta 10 puan toplamasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Ligdeki her maçın önemini ve zorluluğunu bildiklerine dikkati çeken Akınal, "Gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız. Belki deplasmanda şanssızlıklar yaşamasaydık şuan ilk 5 takım arasında yer alabilirdik. Ancak önemli olan ligin sonunda bu hedefe ulaşabilmenizdir. İnşallah bu grafiğimizi sezonun ikinci yarısına yansıtıp, çok daha iyi noktalara doğru ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk yarının tamamlanmasıyla transfere yoğunlaştıklarına işaret eden Akınal, şunları kaydetti:

"Teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuz arasında güzel bir ilişki devam ediyor. Kulübümüzün geleceği adına önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Transfer dönemi de bu doğrultuda büyük önem taşıyor. Aramıza genç ve potansiyeli yüksek arkadaşlarımızı katmayı hedefliyoruz. Amacımız bu kulübün her kuruşuna sahip çıkarak, gelecek dönemlerde de büyümemize yardımcı olacak isimleri alabilmek. Tabii bunun yanında sürdürülebilir bir başarı yapısı oluşturmaya devam edeceğiz. Transferde hata yapmak istemiyoruz, hocamızın raporu ve ortak akılla önemli işler başaracağımıza inanıyorum."