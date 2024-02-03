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Spor

Gaziantep ve Kayseri yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

3 Şubat 2024 Cumartesi 21:03 - Güncelleme:
Gaziantep ve Kayseri yenişemedi!
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere tamamlanırken maçın ilk golünü 11. dakikada Kayserispor adına Mehmet Eray Özbek attı. Gaziantep FK'nin beraberlik golünü ise 68. dakikada Gökhan Sazdağı kendi ağlarında gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 28, Gaziantep FK ise 24 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında GaziantepFK deplasmanda İstanbulspor'a konuk olurken, Kayserispor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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