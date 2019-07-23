Gazişehir Gaziantep, 6 oyuncuyla yollarını ayırdı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yollarını ayırdığı 6 futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür etti.
- AA
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları destekten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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