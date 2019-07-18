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Gazişehir Gaziantep, Orkan Çınar'ı renklerine bağlamak üzere

Transfer çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep Futbol Takımı'nda teknik direktör Sumudica 10 transfer isterken bu oyunculardan biri de Orkan Çınar.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, daha önce Gaziantepspor forması giyen Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı istedi.

Orkan'a Gazişehir ile birlikte Sivasspor ve Gençlerbirliği takımları da talip oldu.

Genç futbolcu ve kulübü Beşiktaş'la temasa geçen Gazişehir Yönetimi bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

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