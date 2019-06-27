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Gazişehir Gaziantep, Regattin ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Akhisarspor'dan ayrılan 27 yaşındaki Fransız futbolcu Regattin ile her konuda anlaşma sağladı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını gizlilik içinde yürüten Süper Lig'in yeni ekibi, 27 yaşındaki Fransız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Geçen sezon Akhisarspor formasıyla 23 maç oynayarak 3 gole imza atan Regattin, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Güneydoğu ekibi ile kesin anlaşma sağlayan Adrien Regattin'in bugün veya hafta içinde imzayı atması bekleniyor.

Süper Lig'e Osmalıspor'la ayak basan Regattin, Başkent ekibinde lige veda etme üzüntüsü yaşadıktan sonra Akhisarspor'da da aynı başarısızlıkla karşı karşıya kalmıştı. Sumudica'nın Regattin'i çok istediği ifade edildi

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