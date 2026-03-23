Trabzonspor, Fatih Tekke ile başarılı grafiğini sürdürüyor. İstatistikleriyle dikkat çeken bordo-mavililer, daha şimdiden geçen sezonu geride bıraktı. İşte detaylar...

AA23 Mart 2026 Pazartesi 11:35
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası sonunda 60 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon sonundaki puanından daha fazlasını topladı.

Geçen sezon 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet elde ederek 51 puanla ligi 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor.

Karadeniz ekibi, 27 hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 60 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, geçen sezon lig sonundan 9 puan daha fazla toplamayı başardı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor.

Şampiyonluk yaşadığı sezonun 27. haftasını 66 puanla lider kapatan Karadeniz ekibi, sonraki sezonlarda bu istatistiğin uzağında kaldı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 44 puanla 6'ncı, 2023-2024'te 46 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 2024-2025 sezonunun aynı döneminde ise 36 puanla 10. sırada yer bulabildi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da 27. hafta sonunda 60 puanla 3. sırada yer alarak, son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.

ZİRVEYLE FARKI 1 PUANA İNDİRME ŞANSI

Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü ağırlayacağı lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirecek.

Bir maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım karşısında şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu dönemin ardından ilk kez böyle bir fırsat yakaladı.

Aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada haftaya girecek Karadeniz ekibi, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanacak.

